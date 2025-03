Kampfjet im Tiefflug – „Das war heftig, hat mir Angst gemacht“

1 Ein Bundeswehr-Düsenjäger vom Typ Tornado flog am Dienstag über das Remstal (Symbolfoto). Foto: dpa/Harald Tittel

Laute, dröhnende und donnernde Geräusche am Himmel haben am Dienstag Menschen im Rems-Murr-Kreis aufgeschreckt. Wir haben nachgeforscht, was dahintersteckt.











Was waren das für laute, dröhnende und donnernde Geräusche am Himmel? Darüber rätselten am Dienstag einige Menschen im Rems-Murr-Kreis. „War es ein Flugzeug oder eine Rakete?“, fragt ein Facebook-Nutzer etwa. Eine Frau postet in dem sozialen Netzwerk: „Das war heftig, hat mir Angst gemacht.“

Hat es etwa einen Tiefflug gegeben? Wir haben uns beim Luftfahrtamt der Bundeswehr erkundigt. Und tatsächlich: Es habe den Flug eines Luftfahrzeugs der Bundeswehr vom Typ Tornado des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 aus Büchel gegeben, teilt ein Sprecher des Luftfahrtamts der Bundeswehr mit. „Dieses flog im Rahmen der Aus- und Weiterbildung in westliche Richtung über Plüderhausen/Schorndorf entlang der Rems.“ Und das in einer Höhe von 183 Metern über Grund und mit einer Geschwindigkeit von 420 Knoten, was circa 778 Stundenkilometern entspreche.

„Tiefflug über den Garten“, schreibt eine Facebook-Nutzerin aus Winterbach. Ist das überhaupt zulässig am helllichten Tag? „Grundsätzlich ist militärischer Flugbetrieb überall in Deutschland zulässig, und Tiefflüge am Tag sind nicht an bestimmte Streckenführungen gebunden, um diese Flugbewegungen möglichst gleichmäßig über den gesamten Luftraum der Bundesrepublik zu verteilen“, erklärt der Sprecher des Bundeswehr-Luftfahrtamts.

Selbstverständlich werde dabei versucht, bewohnte Gebiete nicht zu überfliegen, was aber in der dicht besiedelten Bundesrepublik und aufgrund der gesetzlichen und flugbetrieblichen Regelungen nicht immer möglich sei. „Nach den vorliegenden Unterlagen wurde der Flug unter Beachtung der flugbetrieblichen Bestimmungen durchgeführt“, so der Sprecher weiter.

Ein vielseitiger Kampfjet

Der Tornado ist einer der vielseitigsten und effektivsten Kampfjets der Welt. Entwickelt von einem Konsortium, bestehend aus Großbritannien, Deutschland und Italien, hat er in der Luftwaffe Geschichte geschrieben. Ursprünglich konzipiert als taktischer Bomber, hat er sich laut der Bundeswehr im Laufe der Jahre zu einem Multifunktionskampfflugzeug entwickelt, das eine Vielzahl von Rollen ausfüllen kann – darunter der Luft-Boden-Angriff im extremen Tiefflug, die Aufklärung und die Elektronische Kampfführung.