Kampf um Seltene Erden: Wie Australien Russland Rüstung unterstützt

Australien will Rohstoffpartner des Westens sein. Gleichzeitig fließen australische Minerale nach China – und von dort nach Russland. Der Verteidigungsminister findet nichts dabei.











Australien steckt in einem Dilemma: Während Canberra den Schulterschluss mit den USA sucht, um die Abhängigkeit vom Reich der Mitte zu verringern, profitieren chinesische Firmen von australischen Vorkommen, die Pekings Raketen und Atomprogramme ausstatten. Kürzlich unterzeichnete Australiens Premier Anthony Albanese mit US-Präsident Donald Trump ein 8,5-Milliarden-US-Dollar-Abkommen, das Amerikas Zugang zu kritischen Mineralen sichern soll. Doch eine Recherche des Investigativformats „Four Corners“ des Senders ABC zeigt, dass chinesische Firmen bedeutende Anteile an Zirkonium-Minen in Australien halten – und damit Zugriff auf ein fürs Militär unverzichtbares Metall haben.