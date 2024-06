Kampf um Anerkennung als Impfschaden: Stuttgarterin hat sich gegen Corona impfen lassen – und ist seither krank

1 Früher war Erika Seebacher sehr sportlich, heute ist sie auf Rollstuhl und Treppenlift angewiesen Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Erika Seebacher hat sich mit dem Vakzin Astrazeneca gegen Covid immunisieren lassen. Sie leidet seither schwer unter den Folgen der Corona-Impfung. Die 63-Jährige, heute auf fremde Hilfe angewiesen, kämpft um Anerkennung und Wiedergutmachung.











Erika Seebacher war immer ausgesprochen leistungsfähig. Im Beruf war die Logopädin sehr engagiert, in ihrer Freizeit hat sie viel Sport gemacht. „Dreimal in der Woche war ich im Fitnessstudio“, erzählt die 63-Jährige. Heute kann sie kaum mehr aus dem Bett aufstehen und nur wenige Schritte gehen. Und selbst das schafft sie häufig nicht. Dann muss sie von ihrem Mann geführt werden. In ihrem Haus in Bad Cannstatt stehen auf beiden Stockwerken Rollatoren, an den Wänden sind Haltegriffe angebracht. Im Eingangsbereich ist ein Elektrorollstuhl geparkt, das Paar hat einen Treppenlift einbauen lassen. An Arbeit ist nicht mehr zu denken. Oder mal wieder ausgehen wie früher? Völlig unmöglich.