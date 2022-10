Ministerium will keine Gratis-Tampons bezahlen

1 In manchen Schulen und öffentlichen Gebäuden im Land gibt es bereits Spender für Monatshygieneartikel. Foto: dpa/Martin Schutt

Schulen würden Hygieneartikel für Mädchen oft spendenfinanziert vorhalten, sagt das Kultusministerium und sieht eher die Kommunen am Drücker.















Das Kultusministerium hat aktuell nicht vor, kostenlose Binden und Tampons für Schülerinnen zu finanzieren. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervor. Die Schulen würden „häufig kostenlose Monatshygieneartikel“ vorhalten, die sie über Spenden oder den Schuletat finanzierten. Generell sei die Ausstattung der Schulen Sache der Kommunen. Das Land sieht aktuell keinen Handlungsbedarf.

„Von Geschlechtergerechtigkeit ist das Verhalten von Grün-Schwarz meilenweit entfernt“, sagt dazu Alena Trauschel, frauenpolitische Sprecherin der FDP im Landtag. Sie fordert die Finanzierung einer flächendeckenden Versorgung der Schulen mit Periodenartikeln wie Binden und Tampons durch das Land, da es Mädchen gäbe, die sich solche Artikel nicht ausreichend leisten können. In einigen Kommunen wie Karlsruhe, Heilbronn oder Tübingen gibt es mittlerweile solche Angebote in Schulen und öffentlichen Gebäuden.

„Manchmal sind es gerade die kleinen und eigentlich unkomplizierten politischen Entscheidungen, die Großes bewirken können. Bei der unentgeltlichen Bereitstellung von Monatshygieneartikeln an weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg würde es sich genau um eine solch vergleichsweise kleine politische Weichenstellung handeln“, so Trauschel. Derzeit müssten manche Kinder um Monatshygieneartikel „geradezu betteln“.