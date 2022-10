Ärzte in Stuttgart und in der Region Praxisschließung aus Protest gegen geplante „Honorarkürzung“

Der Medi-Verbund ruft die Ärzte im Land auf, ihre Praxen am Mittwoch aus Protest gegen die Berliner Politik einen Tag lang zu schließen. Auch in Stuttgart und in der Region wollen sich viele beteiligen. Sie fordern für zusätzliche Neupatienten auch weiter mehr Geld.