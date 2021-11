1 Für Erstimpfungen, aber auch zum Boostern: Impfangebote wie im Milaneo soll es bald auch in einigen anderen Stuttgarter Bezirken geben. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Das Stuttgarter Gesundheitsamt setzt auf die dämpfende Wirkung der kommenden Alarmstufe auf die Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz. Derzeit sei die Coronalage in der Landeshauptstadt aber noch „kontrolliert“.















Stuttgart - Um die nach wie vor unzureichende Impfquote von 61,1 Prozent vollständig geimpfter Einwohner zu erhöhen und die Nachfrage nach den empfohlenen Drittimpfungen befriedigen zu können, schafft die Stadt Stuttgart zusätzliche dezentrale Impfstellen. Neben den beiden Einrichtungen in der Klett-Passage und im Milaneo seien sechs weitere konkret in Planung, sagt Stefan Ehehalt, der Leiter des städtischen Gesundheitsamts. Zwei der „temporären Impfambulanzen“ sind in Bad Cannstatt vorgesehen, jeweils eine in Zuffenhausen, Feuerbach, Mitte und Ost. Die genauen Standorte sind noch nicht geklärt.