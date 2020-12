1 Vorbereitung auf den Einsatz gegen das Coronavirus: Mitarbeiter des DRK üben einen Schnelltestabstrich. Foto: DRK/Siekmann

Die Vorbereitungen auf die Schnelltestaktion zum Weihnachtsfest laufen auf Hochtouren. Alleine für die Region Stuttgart sind 61 Teststellen ausgewiesen. Das DRK startet in der Landeshauptstadt am Freitag das Anmeldeverfahren.

Stuttgart - Wann genau es losgeht, konnte man beim DRK-Kreisverband Stuttgart noch nicht sagen, aber an diesem Freitag im Lauf des Tages soll es so weit sein. Dann können sich Stuttgarter, die an Weihnachten Angehörige einer Risikogruppe besuchen wollen, für einen kostenlosen Corona-Schnelltest am 23. oder am 24. Dezember anmelden.