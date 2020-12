Kampf gegen das Coronavirus in Stuttgart

11 Wo sonst Musik, Tanz oder Theater geboten wird, stehen jetzt die Kabinen des Impfzentrums für den Kampf gegen das Coronavirus Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Aufgabe war anspruchsvoll, doch das Robert-Bosch-Krankenhaus und das städtische Klinikum sind mit dem Aufbau ihrer Impfzentren im Zeitplan. Nächste Woche könnte die Impfaktion gegen das Coronavirus beginnen. Doch der Impfstoff steht wohl erst Ende des Monats zur Verfügung.

Stuttgart - Es ist der zweitgrößte Raum im Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle, fast 1900 Menschen bietet der Hegel-Saal Platz, wenn dort Konzerte, Ballett-Vorführungen oder Theaterabende stattfinden. Nun hat der siebeneckige Raum eine neue Verwendung gefunden. In den vergangenen Tagen haben Messebauer dort im Auftrag des städtischen Klinikums Trennwände gesetzt und Kabinen eingerichtet. Von der kommenden Woche an können dort alte Menschen und Mitarbeiter medizinischer Einrichtung geimpft werden. So der Impfstoff da ist.