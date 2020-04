In Kirchheim und Sulz am Neckar wird die Maske Pflicht

1 Ein Mundschutz muss nicht nur grässlich aussehen. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Die Verordnung gilt unter anderem beim Marktbesuch und sonstigen Einkäufen. Keine Bußgelder in Sulz am Neckar. Noch keine Maskenpflicht in Esslingen, Ostfildern und Plochingen.

Esslingen - Bund und Länder empfehlen im Kampf gegen das Coronavirus das Tragen von sogenannten Alltagsmasken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel. Die Stadt Kirchheim unter Teck will das jetzt zur Pflicht machen: Eine entsprechende Verfügung soll in der kommenden Woche in Kraft treten. Besucher des Wochenmarktes werden gebeten, die Maskenpflicht bereits beim Marktbesuch am heutigen Samstag zu berücksichtigen.

In der kommenden Woche soll das Tragen von sogenannten Behelfsmasken in Kirchheim unter Teck und den Teilorten zur Pflicht werden. Die Pflicht soll an den Orten gelten, an denen Menschen engere Begegnungen nicht vermeiden können. Also etwa beim Einkaufen, in öffentlichen Verkehrsmitteln und in vergleichbaren Situationen, bei denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

Aber woher sollen die Masken kommen? Sie sind zurzeit kaum zu bekommen. Spezialmasken sind – im Gegensatz zu den so genannten Behelfs- oder Alltagsmasken – ohnehin Krankenhäusern und Pflegeheime vorbehalten, die sie am dringendsten brauchen. Die Kirchheimer Verwaltung hat eine Antwort: Es darf auch ein Schal, ein Tuch oder ein anderes geeignetes Hilfsmittel sein. Wichtiger als die Form des Schutzes sei, das jeweilige Teil richtig zu tragen, regelmäßig zu wechseln und heiß zu waschen. „Wenn wir einfache Hygieneregeln beachten hat jede Bedeckung mehr Schutzwirkung für Träger und Gegenüber als keine“, wirbt Oberbürgermeister Pascal Bader für das Vorgehen. „Mit der Maskenpflicht, die die Abstandsregelungen ergänzt, verhindern wir die weitere Ausbreitung des Virus und fördern damit gleichzeitig die sukzessive Öffnung unserer Geschäfte. Eine einheitliche Regelung für alle Geschäfte sowie den Wochenmarkt schafft für unsere Bürgerinnen und Bürger, aber auch den Einzelhandel Klarheit“, so Bader weiter.

Die einfache Stoffmaske für Mund und Nase kann ohne spezielle Lizenz genäht werden. Experten sagen, dass sie nicht zuverlässig vor Infektionen schützt. Sie könne aber dazu beitragen, die Verbreitung infektiöser Tröpfchen zu begrenzen.

In Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) gilt bereits seit Freitag eine Maskenpflicht. Die Stadt habe eine so genannte Allgemeinverfügung erlassen, sagte Bürgermeister Gerd Hieber am Freitag. Hintergrund der Maßnahme sei unter anderem, dass sich zuletzt in einem großen Betrieb in der Stadt Mitarbeiter und deren Angehörige mit Covid-19 angesteckt hätten. Zudem gebe es drei Altenheime. „Wir haben daher überlegt: In welcher Form können wir selbst einen Beitrag leisten, um mehr Sicherheit zu schaffen“, sagte Hieber. Wer als Bürger gegen die Maskenpflicht verstoße, müsse nicht mit einer Strafe rechnen: „Ich glaube, dass man das Thema Maskentragen nicht mit Bußgeldern durchsetzen kann. Ich setze eindeutig auf Akzeptanz, Einsicht und Mitmachen.“