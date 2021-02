Polizeieinsatz in Reichenbach Betrunkener belästigt Supermarkt-Kunden

Ein 31-Jähriger hat am am Montagabend mehrere Kunden in einem Supermarkt in Reichenbach (Kreis Esslingen) belästigt und angepöbelt. Als ein Mitarbeiter den betrunkenen Mann auf sein Hausverbot ansprach, schlug er mit einem Stein nach ihm.