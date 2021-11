1 In Leinfelden-Echterdingen gibt es dieser Tage mehrere größere Impfaktionen, in Steinenbronn eine. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Coronalage spitzt sich immer weiter zu. Wie die Kommunen Leinfelden-Echterdingen und Steinenbronn mit dieser Situation lokal umgehen.















Leinfelden-Echterdingen/Steinenbronn - Die vierte Coronawelle hat auch die Kommunen in der Filderregion fest im Griff. In Leinfelden-Echterdingen waren an diesem Dienstag 237 Menschen mit dem Virus infiziert, wie Bürgermeister Carl-Gustav Kalbfell am Rande der Gemeinderatssitzung sagte. In Schulen und Kitas hat es in den vergangenen Wochen 40 bis 50 aktive Fälle gegeben. Zehn Lehrer und Erzieher haben sich trotz Impfung angesteckt. Eltern von Kita-Kindern müssen mittlerweile montags und mittwochs unterschreiben, dass das Testergebnis ihrer Kinder negativ war.