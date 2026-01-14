Kampf der Realitystars 2026: Wann startet die Allstars-Staffel?

Die Show „Kampf der Realitystars“ bekommt im kommenden Jahr eine besondere Ausgabe: RTL2 hat eine Allstars-Staffel angekündigt. Alle wichtigen Infos findet ihr hier.

Jahr für Jahr messen sich prominente Realitystars im Kampf um den Titel „Realitystar des Jahres“. Nun hat RTL2 angekündigt, dass das Format „Kampf der Realitystars“ auch im kommenden Jahr fortgesetzt wird – allerdings in besonderer Form: 2026 startet „Kampf der RealityAllstars“. In der Spezialausgabe kehren ausgewählte Kandidatinnen und Kandidaten aus früheren Staffeln an den thailändischen Strand zurück.

Begleitet werden sie dabei wie zuletzt von Moderatorin Arabella Kiesbauer, die genau verfolgt, wer in der Sala für Sendezeit alles macht.

Wann startet die Allstars-Staffel? Gibt es bereits Sendetermine? Wir verraten euch alles, was aktuell zu den neuen Folgen bekannt ist.

Wann startet „Kampf der RealityAllstars“?

Zum jetzigen Zeitpunkt hat RTL2 noch keinen offiziellen Start verkündet. Dazu heißt es in der Show-Ankündigung lediglich: „Starttermin von ‚Kampf der RealityAllstars‘ folgt.“

Die Vorfreude ist jedenfalls groß, vor allem auch bei der Moderatorin: „Ich freue mich riesig auf die Allstars-Staffel! Es ist spannend zu sehen, wie sich die Wiederholungstäter ein zweites Mal schlagen – diesmal kennen sie das Spiel, aber das Spiel kennt sie auch. Das verspricht Reality pur und vor allem: jede Menge Überraschungen!“, so Arabella Kiesbauer.

Stehen bereits Sendetermine auf RTL2 fest?

Da noch kein Starttermin feststeht, gibt es folglich auch noch keine Sendetermine. Wir gehen aber davon aus, dass RTL2 am bisherigen Sendeplatz festhält: mittwochs zur Primetime.

Sobald Termine bekannt werden, findet ihr diese hier.

Gibt es die Allstars-Staffel auch vorab auf RTL+?

Dazu hat der Sender ebenfalls noch keine Angaben gemacht. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass er es wie bei den bisherigen regulären Staffeln handhabt: Bei diesen waren die Folgen zuletzt jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung bei RTL+ verfügbar.

Wer sind die Teilnehmer der Allstars-Staffel?

Insgesamt nehmen 24 Kandidaten bei der Allstars-Staffel teil. Welche Realitystars das sind, lest ihr hier: "Kampf der RealityAllstars" 2026: Alle Kandidaten im Überblick.

So funktioniert „Kampf der Realitystars“

Bei „Kampf der Realitystars“ kämpfen die prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer um den Titel „Realitystar des Jahres“ und ein Preisgeld von 50.000 Euro. Alle leben gemeinsam in einer thailändischen Sala direkt an einem paradiesischen Strand, an dem sie sich immer wieder beweisen müssen.

Wer in den Action- und Geschicklichkeitsspielen und nervenaufreibenden Challenges überzeugen kann, hat die Möglichkeit, sich vor einem Rauswurf zu schützen. Außerdem werden immer wieder neue Kandidatinnen und Kandidaten an den Strand der Sala angespült. Die Neuankömmlinge dürfen bei der wöchentlichen Eliminierung „Stunde der Wahrheit“ entscheiden, wessen Sendezeit abgelaufen ist.

Ob es für die Allstars-Staffel Änderungen beim Konzept gibt, hat RTL2 aktuell bisher nicht verraten.