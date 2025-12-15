Kampagne gegen Biosphärengebiet: Die Spur des „Sphärman“ führt in ein Adelshaus
1
Innenhof von Schloss Zeil bei Leutkirch: hier soll der Fürst den „Sphärman“ getroffen haben. Foto: /imagebroker

Wer steckt hinter dem PR-Berater, der Stimmung gegen ein großes Reservat in Oberschwaben gemacht hat? Immer mehr deutet auf einen schwer reichen „Fürsten“ hin.

Manfred Lucha (Grüne) musste nicht lange überlegen. Ob er Fürst Erich von Waldburg zu Zeil und Trauchburg (63) für einen „lupenreinen Demokraten“ halte? Selbstverständlich tue er das, versicherte der ebenfalls in Oberschwaben beheimatete Sozialminister vor Journalisten und erklärte die Frage indigniert für „unstatthaft“. Später hörte man aus seinem Umfeld, er hege sehr wohl gewisse Zweifel.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.