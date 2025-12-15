Kampagne gegen Biosphärengebiet: Die Spur des „Sphärman“ führt in ein Adelshaus

Die Spur des „Sphärman“ führt in ein Adelshaus

1 Innenhof von Schloss Zeil bei Leutkirch: hier soll der Fürst den „Sphärman“ getroffen haben. Foto: /imagebroker

Wer steckt hinter dem PR-Berater, der Stimmung gegen ein großes Reservat in Oberschwaben gemacht hat? Immer mehr deutet auf einen schwer reichen „Fürsten" hin.











Manfred Lucha (Grüne) musste nicht lange überlegen. Ob er Fürst Erich von Waldburg zu Zeil und Trauchburg (63) für einen „lupenreinen Demokraten“ halte? Selbstverständlich tue er das, versicherte der ebenfalls in Oberschwaben beheimatete Sozialminister vor Journalisten und erklärte die Frage indigniert für „unstatthaft“. Später hörte man aus seinem Umfeld, er hege sehr wohl gewisse Zweifel.