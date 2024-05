Kammerchor L.E. singt französisch: Ein Chor wagt sich an die großen Gefühle

1 Der Kammerchor Leinfelden-Echterdingen will hoch hinaus. Foto: Rainer Kampe

Zum 50-Jahr-Jubiläum der Städtepartnerschaft Leinfelden-Echterdingen mit Manosque präsentiert der Kammerchor am 8. Juni ein französisches Programm im Echterdinger Kulturforum. Und der Chor hat neben der Sprache noch anderee Herausforderungen zu meistern.











Die französischen Freunde aus der Provence scheuen keine Mühen: Seit 50 Jahren gibt es die Städtepartnerschaft mit Manosque, und dies wird in diesem Jahr auf vielfältige Weise gefeiert. Der Kammerchor Leinfelden-Echterdingen ist mit einem eigenen Programm dabei. Doch was eher nach Pflichtschuldigkeit klingt, hat es in sich: Gesungen wird französische Chormusik von der Renaissance bis zur Gegenwart, Werke von Camille Saint-Saens, Gabriel Faure, Franz Poulenc und Paul Hindemith liegen auf den Notenständern.

Ganz viel Melodie und Gefühle

Der Kammerchor weiß natürlich, was er tut, schließlich gibt es ihn seit 40 Jahren, der Chor ist mittlerweile ein gewachsenes Ensemble. Und dennoch ist das Programm für das Konzert am 8. Juni wieder eine neue Herausforderung. Beginn ist um 18 Uhr im Walter-Schweizer-Forum in Echterdingen.

Denn die Musikstücke der französischen Komponisten – vor allem zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert – sind mitunter trunken von Melodie und Gefühl, und alles klingt wie ganz selbstverständlich. Doch wie so oft ist das vermeintlich Leichte das wirklich Schwere, und das zeigt sich auch in der wöchentlichen Chorprobe in der Ludwig-Uhland-Schule: Eigentlich sollen die etwa 50 Singenden ihre Parts nur hauchen. Der Dirigent Daniel Joos demonstriert dies auf verschiedene Weise, wie man hier fast frei von Rhythmus von Ton zu Ton zu gleiten hat. Doch auch dann ergibt sich kein Hauchen, kein Säuseln, sondern eher ein kleiner Wind. Denn so einen Klangkörper drängt es nun mal danach, nicht mit angezogener Handbremse zu agieren, sondern möglichst befreit von Fesseln seine Stärken zu demonstrieren. Und als weitere Herausforderung kommt die Sprache hinzu, denn auf Französisch singt dieser Chor nicht so oft.

„Fordern, aber nicht überfordern“

Dennoch muss einem nicht bange sein mit Blick auf den Auftritt am 8. Juni: Dieser Kammerchor hat auch schon andere Herausforderungen gemeistert und Dirigent Daniel Joos weiß aus sieben Jahren Erfahrung als Chorleiter genau, was er erwarten kann. Irmi Kampe, seit mehr als 15 Jahren aktiv im Chor, jetzt auch als Erste Vorsitzende des Vereins, gibt allerdings zu, dass es noch einiges zu feilen gibt am Gesang bis zum Auftritt.

„Fordern, aber nicht überfordern“, lautet das Motto von Daniel Joos. Einige Werke in ganz großer Besetzung hat er mit dem Kammerchor bereits realisiert, die Internet-Seiten künden davon mit Fotos, auf denen Singende und Instrumentalisten die Bühne des großen Saals der Filderhalle komplett beanspruchen.

Verdis „Messa da Requiem“ wurde da aufgeführt oder Rossinis „Petite Messe solenelle“, die Passionen von Bach stehen in einer Auflistung der Aufführungen der vergangenen 20 Jahre, außerdem Brahms, Haydn, Dvorak natürlich oder die Tango-Messe von Martin Palmeri. Und auch das gehört dazu: Henri Purcells „Dido und Aeneas“, aufgeführt in einem Schulhof mit ganz viel Abstand zwischen den Aufführenden und dem Publikum. Auch in den trüben Corona-Zeiten ist dieser Chor also nicht völlig verstummt. Und wahrscheinlich prägt auch dies einen Chor abseits der groß besetzten Aufführungen: „Wir haben nicht ein Mitglied verloren durch die Corona-Zeit“, berichtet die stellvertretende Vorsitzende Elke Langhammer. Und dabei galten die strengen Regeln in jenen Jahren wie für jeden Chor auch für diesen: Gemeinsames Proben mit persönlichem Erscheinen ging lange gar nicht, nur Hilfskonstruktionen per Videokonferenz waren möglich – und nicht alle haben diese Möglichkeit auch angenommen.

Männer werden dringend gesucht

Diese Zeiten sind nun Vergangenheit, aber eitel Sonnenschein herrscht deshalb nicht. Ein Problem bleibt, wie bei anderen Chören auch, die drohende Überalterung. „Vor allem Männerstimmen suchen wir dringend“, sagt Kampe. Aber sie hat auch Anlass zur Zuversicht: „In den letzten Wochen haben wir sieben bis neun Anfragen bekommen“, berichtet Kampe, „die kommen jetzt dann auch zu unseren Proben“. So ein Vorhaben wie jetzt das französische Programm für das Städtepartnerschaftsjubiläum ist auch für jüngere Menschen reizvoll: Eine klar umrissene Aufgabe als etwas Besonderes und davor ein zeitlich abgesteckter Rahmen zur Vorbereitung – es ist der Projektgedanke, der für viele attraktiv ist. Die langjährige Bindung an das Ensemble kommt dann möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt.

Spenden und Sponsoren

Doch auch langfristige Mitglieder werden gebraucht, damit ein Chor ein lebendiges, klingendes Ensemble bleibt. Noten kosten Geld, investiert wird in Stimmbildung, die Solisten und Instrumentalisten müssen passen, das Programm muss gleichzeitig interessant und repräsentativ sein, damit sich viele mit ihrem Chor vor Ort identifizieren können. Die Stadt unterstützt diese Mühen auch finanziell, doch sie ist weit davon entfernt, den kompletten Etat zu tragen. Sponsoren sind deshalb ebenso nötig. Und natürlich das Eintrittsgeld bei den Auftritten.

Der Kammerchor ist auf Dirigentensuche

Geschichte

Vor 40 Jahren gründete Peter Amadeus Schneider, damals Leiter der Musikschule Leinfelden-Echterdingen, den Kammerchor. Sein Repertoire ist die geistliche und weltliche Chormusik von der Renaissance bis in die Gegenwart. Hinzu kommen a-cappella-Auftritte und chorsinfonische Produktionen.

Neuer Dirigent

Seit gut sieben Jahren leitet Daniel Joos den Chor, der aus etwa 50 Sängerinnen und Sängern besteht. Derzeit ist der Chor noch auf der Nachfolgesuche für diese Leitungsaufgabe. Bewerbungen werden bis Ende Mai entgegengenommen. Die Ausschreibung wurde in den Fachorganen publiziert.

Konzerte

Der Chor tritt meist in den verschiedenen Kirchen in Leinfelden-Echterdingen und Umgebung, in der Filderhalle oder in der Zehntscheuer Echterdingen auf. Immer wieder konzertiert der Kammerchor auch auf Reisen, die in den letzten Jahren nach Polen, England, Italien, Frankreich und die Schweiz führten.