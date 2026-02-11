Kamingespräche in Waldenbuch: „Was kommt nach Putin?“ Russlandkenner Jens Siegert zu Gast

1 Jens Siegert ist ein profunder Kenner der politischen Landschaft und der Menschen in Russland. Foto: Maurice Weiss, Zukunft Memorial e.V.

Wohin treibt Russland und was zeichnet sich für die Zeit nach Putin ab. Das ist Thema eines Vortrags von Jens Siegert im Schloss Waldenbuch am 27. Februar.











Der Russlandkenner und Publizist Jens Siegert ist am Freitag, 27. Februar, zu Gast im Museum der Alltagskultur/Schloss Waldenbuch. Von 18 Uhr an beschäftigt er sich in seinem Vortrag mit der Frage: „Wohin treibt Russland – was kommt nach Putin?“. Siegert leitete viele Jahre das Russland-Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau. Er zeigt einen möglichen Weg für die Zeit nach Putin auf: Hoffnung geben ihm das demokratische Kapital des Landes, die Zivilgesellschaft, die jungen Menschen und die politische Opposition. Dabei geht es auch um die Frage, ob die Menschen in Russland überhaupt Demokratie wollen. Und was genau stellen sie sich eigentlich darunter vor?

Im Anschluss an die moderierte Diskussion im Rahmen der „Kamingespräche“ gibt es ab circa 19.30 Uhr Gelegenheit für persönliche Gespräche. Der Eintritt kostet acht Euro, freier Eintritt für Schüler, Azubis und Studierende.