Kamin-Unfall in Stuttgart-Ost: Junger Mann erliegt schweren Verletzungen

1 Zahlreiche Rettungskräfte waren am Mittwoch in der Farrenstraße im Einsatz. Foto: Sebastian Steegmüller

Ein 22-Jähriger ist vergangene Woche in der Farrenstraße in Gablenberg von einem umgestürzten Kamin erfasst worden. Nun ist er in einem Krankenhaus verstorben.











Mit zahlreichen Einsatzkräften waren die Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz und die Polizei am vergangenen Mittwochabend in den Stuttgarter Osten ausgerückt, weil ein Kamin umgestürzt war und einen jungen Mann erfasst hatte. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er nun in einem Krankenhaus verstarb.

Hängematte an Kamin befestigt

Das tödliche Unglück ereignete sich gegen 21 Uhr in der Farrenstraße im Stadtteil Gablenberg. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann dort zu Besuch und wollte sich offenbar auf einer Terrasse in eine Hängematte legen, die an dem Kamin befestigt war. Dieser stürzte um und traf den 22-Jährigen. Der Mann wurde im Anschluss von der Feuerwehr befreit und nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen.

Der Einsatz dauerte mehrere Stunden an. Notfallseelsorger und Rettungskräfte kümmerten sich um die Anwohner. Noch am Mittwochabend untersuchten Beamte der Kriminalpolizei den Kamin, sie kamen zum Schluss, dass es sich um einen häuslichen Unfall handelt. Daraufhin wurden die Ermittlungen eingestellt.