Kalenderblatt: Was geschah am 9. Januar?

Was geschah am 9. Januar?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. Januar 2025

Namenstag

Julian

Historische Daten

2024 - Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof meldet infolge der Schieflage ihres Eigentümers Signa zum dritten Mal innerhalb von weniger als vier Jahren Insolvenz an. Mit einem neuen Eigner sollen Warenhäuser weiter betrieben werden. In 92 Filialen sind rund 15.000 Menschen beschäftigt.

2020 - In der zentralchinesischen Stadt Wuhan stirbt erstmals ein Mensch an dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2, kurz Covid-19. Bereits Ende 2019 hatte China der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Krankheitsfälle gemeldet.

2005 - PLO-Chef Mahmud Abbas wird zum Nachfolger von Palästinenserpräsident Jassir Arafat (1929-2004) gewählt. Die Vereidigung erfolgt am 15. Januar.

1995 - Die Erfurterin Gunda Niemann (später: Niemann-Stirnemann) stellt einen neuen Rekord auf, als sie in Heerenveen/Niederlande zum sechsten Mal Eisschnelllauf-Europameisterin im Großen Vierkampf wird. Später folgen zwei weitere Mehrkampf-EM-Titel.

1960 - In Ägypten beginnen die Bauarbeiten am Assuan-Staudamm (bis 1971). Für das 3,6 Kilometer lange und 111 Meter hohe Bauwerk müssen rund 150.000 Menschen umsiedeln. Auch der Tempel Abu Simbel wird versetzt.

Geburtstage

1965 - Joely Richardson (60), britische Schauspielerin ("Der Patriot", "101 Dalmatiner", "Wie ein Licht in dunkler Nacht")

1950 - Rio Reiser, deutscher Rockmusiker ("König von Deutschland"), bekannt als Kopf der Gruppe Ton Steine Scherben ("Macht kaputt, was euch kaputt macht"), gest. 1996

1940 - Ruth Dreifuss (85), Schweizer Politikerin und Gewerkschafterin, Innenministerin 1993-2002, als erste Frau Bundespräsidentin der Schweiz 1999

1890 - Kurt Tucholsky, deutscher Schriftsteller ("Schloss Gripsholm"), gest. 1935

Todestage

2010 - Diether Posser, deutscher Politiker (SPD), nordrhein-westfälischer Finanzminister 1978-1988, geb. 1922