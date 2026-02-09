Kalenderblatt: Was geschah am 9. Februar?

1 Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. Februar 2026

Namenstag

Apollonia, Miguel

Historische Daten

2016 - In Bad Aibling (Bayern) sterben zwölf Menschen, als zwei Nahverkehrszüge auf eingleisiger Strecke ineinanderkrachen. Es gibt Dutzende Verletzte. Ein Fahrdienstleiter muss in Haft.

1991 - In einer Volksbefragung sprechen sich mehr als 90 Prozent der Litauer für die Unabhängigkeit der sowjetischen Baltenrepublik aus.

1961 - Die englische Band The Beatles tritt vor rund 30 Gästen zur Mittagszeit erstmals im Liverpooler Cavern Club auf.

1956 - In der Wiener Staatsoper wird der erste Opernball seit dem Zweiten Weltkrieg eröffnet.

1896 - Gilbert Fuchs aus München gewinnt in St. Petersburg (Russland) die erste Weltmeisterschaft im Eiskunstlauf.

Geburtstage

1991 - Almuth Schult (35), deutsche Fußballspielerin, als Nationaltorhüterin Olympiasiegerin 2016, Europameisterin 2013

1966 - Christoph Maria Herbst (60), deutscher Schauspieler und Komiker ("Stromberg")

1932 - Gerhard Richter (94), deutscher Maler und Grafiker, gilt als einer der weltweit einflussreichsten Künstler, dessen Werke regelmäßig Spitzenpreise erzielen

1931 - Thomas Bernhard, österreichischer Schriftsteller und Dramatiker (Roman "Frost", Theaterstücke "Heldenplatz", "Der Präsident"), gest. 1989

Todestage

1981 - Bill Haley, amerikanischer Rock'n'Roll-Musiker ("Rock Around the Clock"), geb. 1925