Kalenderblatt: Was geschah am 8. Dezember?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. Dezember 2025

Namenstag

Edith, Elfrieda, Sabina

Historische Daten

2024 - Syriens Machthaber Baschar al-Assad flieht nach Russland. Die Islamisten-Allianz Haiat Tahrir al-Scham (HTS) kontrolliert nach der Einnahme wichtiger Städte nun auch die Hauptstadt Damaskus. Die Rebellen kündigen an, die Macht friedlich übernehmen zu wollen.

2020 - Großbritannien impft als erstes europäisches Land gegen das Coronavirus. Das Vakzin des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer war am 2. Dezember auf der Insel zugelassen worden.

1985 - Die erste Folge der Serie "Lindenstraße" läuft im deutschen Fernsehen.

1980 - Der britische Popmusiker John Lennon, früherer Gitarrist, Sänger und Komponist der Beatles, wird in New York von einem psychisch kranken Attentäter erschossen.

1950 - Der Märchenklassiker "Das kalte Herz" von Regisseur Paul Verhoeven wird erstmals in Ostberliner Kinos gezeigt. Die Verfilmung des gleichnamigen Schwarzwald-Märchens ist der erste in Farbe gedrehte Spielfilm der DDR.

Geburtstage

1955 - Martin Semmelrogge (70), deutscher Schauspieler ("Das Boot")

1935 - Hans Jürgen Syberberg (90), deutscher Regisseur ("Hitler - ein Film aus Deutschland")

1925 - Sammy Davis Jr., amerikanischer Entertainer und Schauspieler (Songs "Candyman", "Mister Bojangles", Filmrollen in "Porgy and Bess", "Sweet Charity"), gest. 1990

1815 - Adolph von Menzel, deutscher Maler ("Das Flötenkonzert Friedrichs des Großen in Sanssouci"), gest. 1905

Todestage

1960 - Franz J. Schöningh, deutscher Schriftsteller und Verleger, Gründungsmitglied der Süddeutschen Zeitung, geb. 1902