Kalenderblatt: Was geschah am 7. März?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.











Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. März 2026

Namenstag

Felizitas, Thomas

Historische Daten

2021 - In einem aufsehenerregenden TV-Interview mit der US-Talkmasterin Oprah Winfrey beschweren sich der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan über angeblichen Rassismus in der Königsfamilie. Zur Sprache kommen auch negative Schlagzeilen in der Presse und Meghans Selbstmordgedanken.

1986 - Im Klinikum Charlottenburg der Freien Universität Berlin wird erstmals in der Bundesrepublik einem Patienten ein Kunstherz eingepflanzt. Der 39-Jährige stirbt eine Woche später.

1971 - Die "Lach- und Sachgeschichten für Kinder", später in "Die Sendung mit der Maus" umbenannt, werden erstmals im WDR ausgestrahlt.

1936 - Entgegen den Bestimmungen des Versailler Vertrages und des Locarno-Paktes lässt Adolf Hitler das entmilitarisierte Rheinland von deutschen Truppen besetzen.

161 - Marc Aurel wird mit dem Tod seines Adoptivvaters Antoninus Pius römischer Kaiser. Berühmt für seine stoischen "Selbstbetrachtungen", regiert der Philosophenkaiser zunächst gemeinsam mit Lucius Verus. Seine Regierungszeit wird von schweren Grenzkriegen und einer verheerenden Pestepidemie überschattet.

Geburtstage

1976 - Katja Wolf (50), deutsche Politikerin (BSW), stellvertretende Ministerpräsidentin und Finanzministerin in Thüringen seit 2024

1971 - Christian Künast (55), deutscher Eishockeyspieler, ehemaliger Torwart der deutschen Nationalmannschaft

1961 - Sanae Takaichi (65), japanische Politikerin, seit 2025 erste weibliche Ministerpräsidentin

1956 - Bryan Cranston (70), amerikanischer Schauspieler (TV-Serie "Breaking Bad")

Todestage

1981 - Hilde Krahwinkel-Sperling, deutsch-dänische Tennisspielerin, stand 1931 und 1936 im Wimbledon-Finale, geb. 1908