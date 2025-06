Kalenderblatt: Was geschah am 7. Juni?

Was geschah am 7. Juni?

1 Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.











Link kopiert

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. Juni 2025

Namenstag

Dietger, Robert

Historische Daten

2005 - Siemens trennt sich komplett von seinem Handygeschäft mit 6000 Angestellten. Der taiwanesische BenQ-Konzern übernimmt die Sparte und darf die Marke Siemens fünf Jahre lang nutzen.

1970 - Bei einer vom Heimatbund Badenerland durchgesetzten Volksabstimmung in Baden stimmen 81,9 Prozent der Wähler für den Verbleib beim 1952 gebildeten Bundesland Baden-Württemberg.

1955 - Die Dienststelle des "Beauftragten des Bundeskanzlers für die mit der Vermehrung der alliierten Truppen zusammenhängenden Fragen" wird in das "Bundesministerium für Verteidigung" umbenannt. Erster Verteidigungsminister wird der CDU-Bundestagsabgeordnete Theodor Blank.

1905 - Das norwegische Storting (Parlament) beschließt die einseitige Auflösung der seit 1815 bestehenden Union mit Schweden. Norwegen war zuvor über mehrere Jahrhunderte abwechselnd von Schweden und Dänemark beherrscht worden.

1905 - In Dresden gründen die Architekturstudenten Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff und Fritz Bleyl die Vereinigung expressionistischer Künstler "Die Brücke".

Geburtstage

1965 - Damien Hirst (60), britischer Künstler (Skulptur "For the Love of God", ein mit Diamanten besetzter Platinabguss eines menschlichen Totenschädels)

1960 - Steffen Seibert (65), deutscher Journalist, Botschafter in Israel seit 2022, Regierungssprecher 2010-2021, Moderator der ZDF-Nachrichtensendungen "heute" und "heute journal" 2003-2010

1945 - Wolfgang Schüssel (80), österreichischer Politiker (ÖVP), Bundeskanzler 2000-2007

1940 - Tom Jones (85), britischer Popsänger ("Sex Bomb", "She's a Lady", "Delilah")

Todestage

2015 - Christopher Lee, britischer Schauspieler ("Dracula", "Der Herr der Ringe"), geb. 1922