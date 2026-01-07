Kalenderblatt: Was geschah am 7. Januar?

1 Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. Januar 2026

Namenstag

Carlo, Knud, Raimund, Reinold, Sigrid, Valentin

Historische Daten

2025 - Angefacht von starken Winden breiten sich in Wohngebieten rund um Los Angeles (US-Bundesstaat Kalifornien) heftige Brände aus. Ganze Nachbarschaften werden in den folgenden Tagen zerstört, darunter auch die Wohnhäuser von Prominenten. Suchteams stoßen in den verkohlten Trümmern auf mindestens 28 Tote. Mehr als 100.000 Bewohner müssen flüchten.

1979 - Das Terror-Regime der Roten Khmer in Kambodscha bricht zusammen. Die Hauptstadt Phnom Penh wird von vietnamesischen Truppen eingenommen.

1956 - Als erster Botschafter der Sowjetunion in der Bundesrepublik überreicht Valerian A. Sorin Bundespräsident Theodor Heuss in Bonn sein Beglaubigungsschreiben.

1936 - Staatsoberhaupt Reza Schah Pahlavi verbietet Frauen das Tragen des Kopftuchs/Schleiers im Iran.

1926 - Die Deutsche Welle in Berlin beginnt als erster Zentralsender für Deutschland und für Europa mit der Ausstrahlung von Sendungen auf Langwelle.

Geburtstage

1956 - Leonard Lansink (70), deutscher Schauspieler (ZDF-Krimiserie "Wilsberg")

1956 - Uwe Ochsenknecht (70), deutscher Schauspieler ("Männer", "Schtonk", "Das Boot")

1936 - Luis Murschetz (90), Karikaturist und Kinderbuchautor ("Der Maulwurf Grabowski")

1901 - Elisabeth Schwarzhaupt, deutsche Politikerin (CDU), als Bundesgesundheitsministerin 1961-1966 erste Frau in einer Bundesregierung, gest. 1986

Todestage

2006 - Heinrich Harrer, österreichischer Bergsteiger, Geograf und Autor (Buch "Sieben Jahre in Tibet. Mein Leben am Hofe des Dalai Lama"), geb. 1912