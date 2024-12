Kalenderblatt: Was geschah am 7. Dezember?

Was geschah am 7. Dezember?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. Dezember 2024

Namenstag

Ambrosius, Gerald

Historische Daten

2023 - Nia Künzer wird beim Deutschen Fußball-Bund Direktorin für den Frauenfußball. Die Weltmeisterin von 2003 tritt das neu geschaffene Amt laut DFB am 1. Januar an.

2004 - Drei Jahre nach dem Sturz der radikalislamischen Taliban wird der bisherige Übergangspräsident Hamid Karsai als erster frei gewählter Präsident Afghanistans vereidigt.

1994 - Das Bundesverfassungsgericht erklärt den sogenannten "Kohlepfennig", einen 8,5-prozentigen Aufschlag auf den Strompreis, für grundgesetzwidrig.

1989 - In Ost-Berlin tagt erstmals der "Zentrale Runde Tisch", ein Dialogforum der alten Parteien und der neuen Oppositionsgruppen der DDR.

1944 - Mit der Unterzeichnung des Abkommens über die internationale Zivilluftfahrt wird in Chicago (Illinois) die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) gegründet. Heute gehören der ICAO 193 Staaten an.

Geburtstage

1974 - Franziska Knuppe (50), deutsches Model und Moderatorin ("Austria's Next Topmodel")

1974 - Nicole Appleton (50), kanadische Popsängerin, Mitglied der Girlgroup All Saints ("Never Ever")

1964 - Ilse Aigner (60), deutsche Politikerin (CSU), Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008-2013, stellvertretende bayerische Ministerpräsidentin 2013-2018, Präsidentin des bayerischen Landtags seit 2018

1949 - Tom Waits (75), amerikanischer Sänger ("Downtown Train", "Rain Dogs"), Komponist und Schauspieler ("Down By Law", "Der Tiger und der Schnee")

Todestage

2004 - Winfried Scharlau, deutscher Journalist, Auslandskorrespondent der ARD in Südostasien und den USA, langjähriger Moderator der Sendung "Weltspiegel", geb. 1934