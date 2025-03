Kalenderblatt: Was geschah am 6. März?

Was geschah am 6. März?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. März 2025

Namenstag

Fridolin, Mechthild

Historische Daten

2024 - Die Republikanerin Nikki Haley zieht sich aus dem parteiinternen Rennen um die US-Präsidentschaft zurück und macht so den Weg frei für eine erneute Kandidatur des früheren Amtsinhabers Donald Trump. Dieser hatte zuvor fast alle Vorwahlen für sich entschieden.

2015 - Der Bundesrat macht den Weg für die "Pille danach" ohne Rezept frei. Die Länderkammer stimmt einer Verordnung der Bundesregierung für die Freigabe entsprechender Präparate zu.

2010 - Vier maskierte Räuber überfallen in Berlin eines der größten europäischen Pokerturniere und erbeuten knapp 242.000 Euro. Mit Schusswaffen und einer Machete stürmen sie in das Luxushotel "Grand Hyatt" am Potsdamer Platz, greifen nach den Geldscheinen und flüchten.

1930 - In den USA bietet ein Lebensmittelhändler weltweit zum ersten Mal Tiefkühlkost an.

1525 - Während des Bauernkrieges versammeln sich in Memmingen oberschwäbische Bauern und schließen sich zur Christlichen Vereinigung zusammen. In Laufe ihrer Beratungen formulieren sie im März ihre Forderungen an die Obrigkeit ("Zwölf Artikel"). Die Schrift gilt als eine der frühesten Formulierungen von Grund- und Menschenrechten in Europa.

Geburtstage

1955 - Friedbert Pflüger (70), deutscher Politiker, CDU-Spitzenkandidat für die Berliner Abgeordnetenhauswahl 2006

1940 - Günter Struve (85), deutscher Medienmanager, ARD-Programmdirektor 1992-2008

1926 - Alan Greenspan (99), amerikanischer Ökonom, Präsident der amerikanischen Notenbank 1987-2006, Vorsitzender des Wirtschaftsberaterstabs des US-Präsidenten Gerald Ford 1974-1977

1475 - Michelangelo, italienischer Maler (Fresken der Sixtinischen Kapelle), Bildhauer ("David") und Architekt (Kapitolsplatz in Rom), gest. 1564

Todestage

1900 - Gottlieb Daimler, deutscher Ingenieur, bringt zusammen mit Wilhelm Maybach den von Nikolaus Otto konstruierten Otto-Motor zur Serienreife, geb. 1834