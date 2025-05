Kalenderblatt: Was geschah am 5. Mai?

Was geschah am 5. Mai?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. Mai 2025

Namenstag

Angelus, Gotthard

Historische Daten

1990 - In Bonn treffen sich die Außenminister der USA, der UdSSR, Großbritanniens, Frankreichs, der Bundesrepublik und der DDR zur ersten Runde der "Zwei-plus-Vier-Gespräche" über die deutsche Vereinigung.

1985 - Der amerikanische Präsident Ronald Reagan besucht während seiner Reise in die Bundesrepublik gemeinsam mit Bundeskanzler Helmut Kohl den Soldatenfriedhof in Bitburg. Der Besuch ist umstritten, da in Bitburg auch Angehörige der Waffen-SS bestattet wurden.

1955 - Das Besatzungsstatut in Westdeutschland endet mit dem Inkrafttreten der Pariser Verträge. Die Bundesrepublik Deutschland erhält ihre weitgehende staatliche Souveränität.

1950 - Sieben Tage nach seiner Heirat mit Königin Sirikit wird Bhumibol Adulyadej im Chitralada-Palast in Bangkok offiziell zum König von Thailand (Rama IX.) gekrönt. König war er schon seit 1946 und blieb es bis zu seinem Tod 2016.

1945 - Das Lager Mauthausen bei Linz in Österreich, in dem zwischen 1938 und 1945 mehr als 100.000 Menschen umgebracht wurden, wird als letztes deutsches KZ durch die Amerikaner befreit. Der 5. Mai ist heute der offizielle österreichische "Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus in Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus".

Geburtstage

1965 - Mark Keller (60), deutscher Schauspieler ("Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei")

1950 - Barbara Salesch (75), deutsche Juristin und TV-Richterin (Fernseh-Gerichtsshow "Richterin Barbara Salesch")

1950 - Morton Rhue (75), bürg. Todd Strasser, amerikanischer Jugendbuchautor ("Die Welle")

1925 - Eddi Arent, deutscher Schauspieler und Komiker (Edgar-Wallace- und Karl-May-Filme), gest. 2013

Todestage

1525 - Kurfürst Friedrich III., sächsischer Kurfürst 1486-1525, gewährte dem Reformator Martin Luther nach seiner Ächtung auf dem Wormser Reichstag 1521-1522 sicheren Aufenthalt auf der Wartburg, geb. 1463