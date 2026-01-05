Kalenderblatt: Was geschah am 5. Januar?

1 Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.











Link kopiert

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. Januar 2026

Namenstag

Emilie, Gerlach

Historische Daten

2001 - Der britische Hausarzt Harold Shipman, der bereits eine lebenslängliche Haftstrafe wegen 15-fachen Mordes verbüßt, hat nach einem in London veröffentlichten Regierungsbericht insgesamt bis zu 297 Patienten auf dem Gewissen.

2001 - Der russische Ministerpräsident Michail Kasjanow unterzeichnet eine Anordnung zur Einstellung der Arbeit der Raumstation "Mir" und ihrer Versenkung im Pazifik. Das geschieht am 23. März 2001.

1996 - Der von Israel meistgesuchte palästinensische Terrorist und Bombenspezialist der Hamas, Jehije Ajasch, wird durch eine in einem Mobiltelefon versteckte Sprengladung getötet.

1956 - Fürst Rainier III. von Monaco und die amerikanische Filmschauspielerin Grace Kelly geben ihre Verlobung bekannt.

1951 - Die Deutsche Olympische Gesellschaft (DOG) wird mit dem Ziel gegründet, für die Verbreitung des olympischen Gedankens in Sport und Gesellschaft zu werben.

Geburtstage

1967 - Markus Söder (59), deutscher Politiker, bayerischer Ministerpräsident seit 2018, CSU-Vorsitzender seit 2019

1956 - Frank-Walter Steinmeier (70), deutscher Politiker, Bundespräsident seit 2017, Außenminister 2013-2017 und 2005-2009, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion 2009-2013

1931 - Robert Duvall (95), amerikanischer Schauspieler ("Apocalypse Now", "Fesseln der Macht"), Oscar als bester Hauptdarsteller in "Comeback der Liebe" 1984

1876 - Konrad Adenauer, deutscher Politiker (CDU), Bundeskanzler 1949-1963, gest. 1967

Todestage

1896 - Anton Philipp Reclam, deutscher Verlagsbuchhändler, revolutionierte 1867 mit preisgünstigen Klassikern im Taschenbuchformat die Verlagswelt ("Universal-Bibliothek"), geb. 1807