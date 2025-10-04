Kalenderblatt: Was geschah am 4. Oktober?

1 Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. Oktober 2025

Namenstag

Aurea, Franz, Teresa

Historische Daten

2005 - Der Physik-Nobelpreis geht an den Münchener Forscher Theodor Hänsch sowie seine US-Kollegen Roy Glauber und John Hall für grundlegende Beiträge zum Verständnis der Natur des Lichts.

2000 - Der letzte Mini von Rover, Symbol der "Swinging Sixties", läuft im Werk Longbridge in Birmingham vom Band. Eine neue Version des populären Kleinautos wird von BMW gebaut.

1990 - Der gesamtdeutsche Bundestag, zu dem nun auch 144 neue Abgeordnete aus der früheren DDR gehören, kommt am 4. Oktober in Berlin zu seiner ersten Sitzung zusammen.

1965 - Paul VI. besucht als erster Papst die UN in New York und richtet vor der Vollversammlung einen Friedensappell an die Welt.

1830 - In Brüssel proklamiert die Revolutionsregierung die Unabhängigkeit Belgiens vom Königreich der Niederlande.

Geburtstage

1956 - Christoph Waltz (69), deutsch-österreichischer Schauspieler, Oscar als bester Nebendarsteller in "Inglourious Basterds" und "Django Unchained"

1938 - Willi Schulz (87), deutscher Fußballspieler, 66-facher Nationalspieler, 263 Bundesliga-Spiele für Schalke 04 und den Hamburger SV

1937 - Franz Vranitzky (88), österreichischer Politiker (SPÖ), Bundeskanzler 1986-1997

1895 - Buster Keaton, amerikanischer Schauspieler und Komödiant, in den 1920er Jahren Hauptdarsteller in zahlreichen Stummfilmkomödien, gest. 1966

Todestage

1970 - Janis Joplin, amerikanische Rocksängerin ("Me And Bobby McGee", "Mercedes Benz", "Piece Of My Heart"), geb. 1943