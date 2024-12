Kalenderblatt: Was geschah am 4. Dezember?

Was geschah am 4. Dezember?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. Dezember 2024

Namenstag

Barbara, Johannes, Osmund

Historische Daten

2019 - Der Generalbundesanwalt übernimmt die Ermittlungen zum mutmaßlichen Auftragsmord an einem Georgier in Berlin. Hinter der Tat vom 23. August könnten staatliche Stellen in Russland stehen. Deutschland weist zwei russische Diplomaten aus.

1999 - Philippe, belgischer Thronfolger und heutiger König, heiratet Prinzessin Mathilde in der Brüsseler Kathedrale St. Michael und Gudula.

1974 - Der französische Schriftsteller Jean Paul Sartre besucht im Gefängnis Stuttgart-Stammheim den inhaftierten RAF-Terroristen Andreas Baader.

1924 - In Berlin wird die erste deutsche Funkausstellung eröffnet.

1154 - Als erster und bis dato einziger Engländer wird Nicholas Breakspear zum Papst gewählt und übernimmt als Hadrian IV. sein Amt.

Geburtstage

1974 - Anke Huber (50), deutsche Tennisspielerin, Grand-Slam-Finalistin bei den Australian Open 1996, bei dem sie gegen Monica Seles verliert

1959 - Nico Hofmann (65), deutscher Regisseur, Autor und Produzent (Fernsehproduktionen "Dresden", "Die Sturmflut", "Die Flucht", Regie: "Solo für Klarinette")

1949 - Jeff Bridges (75), amerikanischer Schauspieler ("The Big Lebowski", Oscar als bester Hauptdarsteller in "Crazy Heart" 2010)

1939 - Harald Naegeli (85), Schweizer Zeichner und Graffiti-Künstler, wurde als "Sprayer von Zürich" international bekannt

Todestage

1979 - Friedrich Ebert, deutscher Politiker (SED), Oberbürgermeister von Ost-Berlin 1948-1967, Sohn des sozialdemokratischen Reichspräsidenten Friedrich Ebert, geb. 1894