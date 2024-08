Kalenderblatt: Was geschah am 4. August?

Was geschah am 4. August?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. August 2024

Namenstag

Johannes

Historische Daten

2023 - Der inhaftierte Kremlgegner Alexej Nawalny wird wegen angeblichen Extremismus zu einer weiteren Haftstrafe von 19 Jahren Straflager verurteilt. Die Strafe ergeht in einem international als politische Inszenierung kritisierten Prozess.

1964 - Beim "Zwischenfall im Golf von Tongking" werden US-Zerstörer vermeintlich von nordvietnamesischen Patrouillenbooten angegriffen. Der US-Kongress stimmt daraufhin am 7. August der Bombardierung Nordvietnams zu. Später stellt sich heraus: Es war eine gezielte Falschmeldung.

1944 - Das jüdische Mädchen Anne Frank wird zusammen mit seiner Familie in einem Versteck in Amsterdam entdeckt und nach Deutschland in ein Konzentrationslager deportiert.

1789 - Die französische Nationalversammlung hebt das Feudalsystem auf. Sämtliche Privilegien des Adels und des Klerus werden abgeschafft.

1704 - Während des Spanischen Erbfolgekrieges besetzt eine britische Flotte den Felsen von Gibraltar. 1713 spricht der Vertrag von Utrecht den Briten das Gebiet auch formell zu.

Geburtstage

1989 - Andreas Bretschneider (35), deutscher Geräteturner, Erfinder des Kovacs-Saltos mit doppelter Schraube am Reck ("Bretschneider")

1981 - Meghan Herzogin von Sussex (43), britische Herzogin und ehemalige amerikanische Schauspielerin ("Suits"), seit Mai 2018 Ehefrau von Prinz Harry

1961 - Barack Obama (63), amerikanischer Politiker, 44. Präsident der USA 2009-2017, Friedensnobelpreis 2009

1957 - Peter Frey (67), deutscher Journalist, ZDF-Chefredakteur 2010-2022

Todestage

1999 - Liselott Schindling-Rheinberger, deutsche Dressurreiterin, Olympiasiegerin 1968 (Mannschaft) und 1972 (Einzel), geb. 1927