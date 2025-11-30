Kalenderblatt: Was geschah am 30. November?

1 Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.











Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. November 2025

Namenstag

Andreas, Folkhard, Gerwald

Historische Daten

2015 - Der Internationale Währungsfonds (IWF) beschließt, dass Chinas Währung Yuan (auch Renminbi genannt) neben US-Dollar, britischem Pfund, japanischem Yen und Euro zur fünften Welt-Reservewährung wird. Die Entscheidung wird zum 1. Oktober 2016 wirksam.

2010 - Der Staat darf eine angekaufte Steuer-CD auch dann für Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung nutzen, wenn die Bankdaten ursprünglich gestohlen wurden. Das geht aus einem in Karlsruhe veröffentlichten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts hervor.

2005 - In ihrer ersten Regierungserklärung skizziert Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die politischen Grundlagen der schwarz-roten Koalition. Auch kündigt sie einen entschiedenen Kampf gegen den Terrorismus an.

1990 - Die Berliner Justizbehörden erlassen Haftbefehl gegen den früheren DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker wegen gemeinschaftlichen Totschlags in mehreren Fällen.

1975 - Der Jazz-Pianist Keith Jarrett veröffentlicht "The Köln Concert", bis heute mit mehr als 3,5 Millionen verkauften Kopien das erfolgreichste Soloalbum der Jazz-Geschichte.

Geburtstage

1965 - Ben Stiller (60), amerikanischer Schauspieler ("Verrückt nach Mary", "Meine Braut, ihr Vater und ich")

1955 - Billy Idol (70), britischer Rocksänger ("Rebel Yell", "White Wedding")

1950 - Wolfgang Niersbach (75), deutscher Sportfunktionär, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) 2012-2015

1935 - Woody Allen (90), amerikanischer Regisseur und Schauspieler ("Der Stadtneurotiker", "Manhattan", "Midnight in Paris")

Todestage

1900 - Oscar Wilde, irischer Schriftsteller ("Das Bildnis des Dorian Gray", "Das Gespenst von Canterville"), geb. 1854