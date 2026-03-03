Kalenderblatt: Was geschah am 3. März?

1 Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.











Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. März 2026

Namenstag

Kunigunde

Historische Daten

2025 - In Österreich übernimmt eine neue Drei-Parteien-Regierung die Amtsgeschäfte. Bundespräsident Alexander Van der Bellen vereidigt das Kabinett von Kanzler Christian Stocker. Neben dessen konservativer ÖVP und sozialdemokratischer SPÖ sind die liberalen Neos im Bündnis.

1991 - Der schwarze Autofahrer Rodney King wird in Los Angeles bei einer Verkehrskontrolle von Polizisten zusammengeschlagen. Der Freispruch der Männer führt in Los Angeles zu Unruhen mit Dutzenden Toten. In einem Revisionsverfahren werden zwei der Polizisten 1993 zu jeweils 30 Monaten Haft verurteilt.

1931 - Das 1814 von Francis Scott Key verfasste Gedicht "The Star-Spangled Banner" wird vom Kongress zur Nationalhymne der USA erhoben.

1871 - Im neuen Deutschen Kaiserreich findet die erste Reichstagswahl statt.

1861 - Mit dem Gesetz über die Aufhebung der Leibeigenschaft durch Zar Alexander II. werden 23 Millionen russische Bauern, die letzten Leibeigenen Europas, persönlich frei.

Geburtstage

1991 - Andreas Wolff (35), deutscher Handballspieler, Torwart, Europameister 2016, Vize-Europameister 2026, Handballer des Jahres 2015, 2016

1956 - Hartmut Strampe (70), deutscher Fußballschiedsrichter, 170 Einsätze in der 1. Bundesliga

1946 - Dunja Rajter (80), kroatische Sängerin ("An den Ufern der Nacht"), nach anderen Angaben 1940 geboren

1941 - Jutta Hoffmann (85), deutsche Schauspielerin (Filme: "Bandits", "Lotte in Weimar"), langjähriges Ensemblemitglied am Berliner Ensemble

Todestage

1996 - Marguerite Duras, französische Schriftstellerin ("Heiße Küste", "Der Liebhaber") und Drehbuchautorin ("Hiroshima mon amour"), geb. 1914