Kalenderblatt: Was geschah am 3. Dezember?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. Dezember 2025

Namenstag

Emma, Franz

Historische Daten

2024 - Der Börsenindex Dax steigt erstmals in seiner Geschichte über die runde Marke von 20.000 Punkten. Innerhalb eines Jahres legt der deutsche Leitindex damit rund 3.000 Zähler zu.

2023 - Die TV-Moderatorin Anne Will moderiert nach 16 Jahren die letzte Ausgabe ihrer gleichnamigen ARD-Talkshow. Ihre Nachfolgerin wird Ex-"Tagesthemen"-Moderatorin Caren Miosga.

1960 - Das im Krieg weitgehend zerstörte Thalia-Theater in Hamburg wird wiedereröffnet.

1950 - Bei den ersten Wahlen zum Abgeordnetenhaus in West-Berlin verfehlt die SPD mit 44,7 Prozent die absolute Mehrheit. CDU und FDP liegen mit 24,6 und 23 Prozent fast gleichauf. Diese drei Parteien bilden eine Koalition und bestätigen Ernst Reuter (SPD) als regierenden Bürgermeister.

1740 - In Rom wird die erste Enzyklika eines Papstes veröffentlicht. In dem Lehrschreiben "Ubi primum" von Benedikt XIV. geht es um die Amtsführung der Bischöfe.

Geburtstage

1965 - Katarina Witt (60), deutsche Eiskunstläuferin, für die DDR Weltmeisterin in Budapest 1988 und Olympiasiegerin in Calgary 1988

1965 - Simone Peter (60), deutsche Politikerin, Bundesvorsitzende der Grünen 2013-2018

1960 - Julianne Moore (65), amerikanische Schauspielerin ("The Hours", "A Single Man", Oscar als beste Hauptdarstellerin für "Still Alice - Mein Leben ohne Gestern")

1935 - Hubert Weinzierl, deutscher Naturschützer, Vorsitzender des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) 1983-1998, gest. 2025

Todestage

2020 - Jutta Lampe, deutsche Schauspielerin ("Rosenstraße", "Die bleierne Zeit"), geb. 1937