Kalenderblatt: Was geschah am 3. April?

Was geschah am 3. April?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. April 2025

Namenstag

Luigi, Richard

Historische Daten

2023 - Der Verkauf der 49-Euro-Monatsabos für den Nah- und Regionalverkehr startet in Deutschland. Das ab Mai nutzbare Angebot gilt als Nachfolger des 9-Euro-Tickets, das im Sommer 2022 für drei Monate erhältlich war.

1995 - Das Hamburger Landgericht bestätigt eine zweijährige Bewährungsstrafe gegen den Attentäter, der die Tennisspielerin Monica Seles 1993 mit einem Messer angegriffen hatte.

1975 - Anatoli Karpow ist neuer Schachweltmeister, nachdem der Titelverteidiger Bobby Fischer (USA) den Titelkampf gegen den Russen verweigerte.

1940 - Nach dem Einmarsch der Roten Armee in Polen beginnt der sowjetische Geheimdienst NKWD mit dem Transport von 20.000 gefangenen polnischen Offizieren und Intellektuellen nach Katyn in der Nähe des russischen Smolensk. In einem Waldgebiet werden sie in den nächsten Tagen und Wochen auf Befehl Stalins ermordet.

1865 - Im Amerikanischen Bürgerkrieg erobern die Nordstaaten Richmond (Virginia), die Hauptstadt der Konföderierten Staaten von Amerika.

Geburtstage

1985 - Leona Lewis (40), britische Sängerin ("Bleeding Love")

1965 - Angela Featherstone (60), kanadische Schauspielerin ("Eiskalte Wut")

1950 - Diether Dehm (75), deutscher Politiker, Musikmanager und Texter, Mitglied des Deutschen Bundestags für PDS und Die Linke 1994, 2005-2021, Co-Autor verschiedener Künstler wie Klaus Lage, Dieter Hildebrandt und Albert Mangelsdorff

1930 - Helmut Kohl, deutscher Politiker, Bundeskanzler 1982-1998, CDU-Vorsitzender 1973-1998, gest. 2017

Todestage

1950 - Kurt Weill, amerikanischer Komponist deutscher Herkunft, 1933 Emigration ("Die Dreigroschenoper", "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny"), geb. 1900