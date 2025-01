Kalenderblatt: Was geschah am 29. Januar?

Was geschah am 29. Januar?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. Januar 2025

Namenstag

Aquilin, Poppo, Radegund, Valerius

Historische Daten

2024 - Die KaDeWe-Gruppe mit den Luxuskaufhäusern KaDeWe in Berlin, Oberpollinger in München und Alsterhaus in Hamburg meldet Insolvenz in Eigenverwaltung an. Der Geschäftsbetrieb läuft weiter. Teile des Konzerns gehören zur in Schieflage geratenen Signa-Gruppe des österreichischen Geschäftsmanns René Benko.

2005 - Erstmals seit mehr als fünf Jahrzehnten finden Direktflüge zwischen China und Taiwan statt. Ein zuvor notwendiger Zwischenstopp in einem Drittland wird nicht mehr verlangt.

2000 - Mehr als 135 Länder einigen sich in Montréal auf ein Abkommen über den Handel mit gentechnisch veränderten Produkten. Das sogenannte Biosafety-Protokoll soll dem Schutz der Verbraucher und der Artenvielfalt dienen.

1955 - Oppositionspolitiker, Gewerkschaftsmitglieder und Theologen geben im "Deutschen Manifest" in der Frankfurter Paulskirche der Wiedervereinigung Deutschlands absoluten Vorrang gegenüber militärischer Blockbildung.

1930 - Der Reichstag beschließt ein Zündwarenmonopolgesetz als Gegenleistung für eine langfristige Staatsanleihe von 500 Millionen Reichsmark (damals etwa 125 Millionen Dollar), die der schwedische Zündholzkönig Ivar Kreuger dem Deutschen Reich gewährte. In der Bundesrepublik wird das Monopol erst 1983 aufgehoben.

Geburtstage

1980 - Ivan Klasnic (45), kroatischer Fußballspieler (FC St. Pauli, Werder Bremen)

1965 - Julia Stemberger (60), österreichische Schauspielerin (TV-Serie "Die Stein")

1945 - Tom Selleck (80), amerikanischer Schauspieler (TV-Serie "Magnum")

1940 - Theo Müller (85), deutscher Unternehmer, Milchkonzern Theo Müller ("Müllermilch")

Todestage

2005 - Ephraim Kishon, israelischer Schriftsteller und Satiriker ("Der Blaumilchkanal"), geb. 1924