Kalenderblatt: Was geschah am 29. April?

Was geschah am 29. April?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. April 2025

Namenstag

Katharina, Roswitha

Historische Daten

2024 - Nach schweren Regenfällen sterben bei einem Dammbruch im kenianischen Rift Valley mindestens 50 Menschen. Landesweit kommen bei den Unwettern mit Überflutungen und Erdrutschen rund 200 Menschen ums Leben, Zehntausende Familien werden obdachlos.

2020 - Der längste jemals gemessene Blitz entlädt sich zwischen den US-Staaten Texas, Louisiana und Mississippi. Nach Angaben der UN-Wetterorganisation WMO erstreckt er sich über 768 Kilometer.

2010 - Belgien verbietet als erstes europäisches Land das Tragen von Ganzkörperschleiern wie etwa einer Burka in der Öffentlichkeit. Das Gesetz tritt am 23. Juli 2011 in Kraft.

2005 - Gegen den Protest von Kleinanlegern setzt der Großaktionär Telekom auf der Hauptversammlung die Wiedereingliederung des Internetanbieters T-Online in den Mutterkonzern durch. T-Online-Aktionäre, die sich durch das Geschäft benachteiligt fühlen, scheitern 2011 vor dem Bundesverfassungsgericht.

1945 - Amerikanische Truppen befreien das Konzentrationslager Dachau in Bayern.

Geburtstage

2007 - Infantin Sofía (18), spanische Prinzessin, zweite Tochter des spanischen Königs Felipe und Königin Letizia

1970 - Andre Agassi (55), amerikanischer Tennisspieler, gewann alle vier Grand-Slam-Turniere, führte 101 Wochen die Weltrangliste an, seit 2001 mit Steffi Graf verheiratet

1970 - Uma Thurman (55), amerikanische Filmschauspielerin ("Pulp Fiction", "Kill Bill", "Couchgeflüster")

1885 - Egon Erwin Kisch, tschechischer Journalist und Autor ("Der rasende Reporter", "China geheim"), gest. 1948

Todestage

1980 - Alfred Hitchcock, britisch-amerikanischer Filmregisseur ("Die Vögel", "Psycho"), geb. 1899