Kalenderblatt: Was geschah am 28. Juli?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. Juli 2025

Namenstag

Beatus, Innozenz, Samson

Historische Daten

2015 - Die Europäischen Makkabi Spiele des jüdischen Sports finden erstmals in Deutschland, in Berlin, statt.

2005 - Die nordirische Terrororganisation IRA erklärt ihren "bewaffneten Kampf" gegen Großbritannien offiziell für beendet, verkündet jedoch nicht ihre Auflösung. Die IRA wird für den Tod von etwa 1.800 Menschen seit Ende der 1960er Jahre verantwortlich gemacht.

1995 - Ein Mann bringt bei einer Stadtrundfahrt in Köln 26 Menschen in seine Gewalt. Er erschießt den Busfahrer und eine Touristin. Als die Polizei den Bus stürmt, erschießt sich der Kidnapper selbst. Fahnder finden die Geiseln gefesselt und mit verbundenen Augen vor.

1945 - Ein zweimotoriger B-25-Bomber der US-Luftwaffe rast in das 79. Stockwerk des Empire State Buildings in New York. 14 Menschen sterben. Ursache des Unglücks ist starker Nebel.

1800 - Fünf Männern gelingt die Erstbesteigung des Großglockners, des mit 3.798 Metern höchsten Bergs in Österreich.

Geburtstage

1985 - Christian Süß (40), deutscher Tischtennisspieler, je vier EM-Titel mit der Mannschaft und im Doppel an der Seite von Timo Boll.

1960 - Harald Lesch (65), deutscher Astrophysiker und TV-Moderator ("Abenteuer Forschung", "Frag den Lesch")

1950 - Hellmut Königshaus (75), deutscher Politiker (FDP), Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages 2010-2015

1945 - Jim Davis (80), amerikanischer Cartoonist ("Garfield")

Todestage

1750 - Johann Sebastian Bach, deutscher Komponist und Organist, einer der bedeutendsten und einflussreichsten Komponisten ("Matthäuspassion","Die Kunst der Fuge", "Brandenburgische Konzerte"), geb. 1685