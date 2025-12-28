Kalenderblatt: Was geschah am 28. Dezember?

1 Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. Dezember 2025

Namenstag

Franz

Historische Daten

2024 - Einheitliche Ladekabel für alle Handys, Tablets und Spielkonsolen sind von nun an auch in Deutschland Pflicht. Beim Aufladen von Smartphones, Digitalkameras, Kopfhörern, E-Readern oder Navigationsgeräten ist USB-C Standard. Ab 2026 gilt dies auch für Laptops.

2015 - Das polnische Verfassungsgericht verliert einen Großteil seiner Befugnisse zur Kontrolle von Regierung und Parlament. Ein entsprechendes Gesetz der neuen nationalkonservativen Regierung tritt in Kraft, trotz internationaler Proteste.

2005 - Im Jemen werden der frühere Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Jürgen Chrobog, sowie seine Frau und seine drei Söhne entführt. Am 31. Dezember wird Chrobog mit seiner Familie freigelassen.

1965 - Der F.C. Hansa Rostock wird durch die Herauslösung der Fußballabteilung des SC Empor Rostock gegründet.

1895 - Im Pariser Grand Café veranstalten die Brüder Auguste und Louis Lumière mit ihrem Kinematographen die erste öffentliche Filmvorführung.

Geburtstage

1955 - André Herzberg (70), deutscher Rocksänger, Sänger der Berliner Band Pankow

1955 - Liu Xiaobo, chinesischer Bürgerrechtler, Friedensnobelpreisträger 2010, gest. 2017

1953 - Richard Clayderman (72), französischer Pianist ("Ballade pour Adeline")

1925 - Hildegard Knef, deutsche Schauspielerin ("Die Sünderin") und Sängerin ("Für mich soll's rote Rosen regnen"), gest. 2002

Todestage

2018 - Amos Oz, israelischer Schriftsteller ("Eine Geschichte von Liebe und Finsternis"), Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 1992, geb. 1939