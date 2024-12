Kalenderblatt: Was geschah am 28. Dezember?

Weihnachtsbräuche Warum feiern die Briten Boxing Day?

Die Briten haben, was man schon aus dem Comic-Band „Asterix bei den Briten“ weiß, einige andere Bräuche als Europas Festlandbewohner. Auch der „Boxing Day“ gehört dazu. Wir erklären, was dieser Tag bedeutet, woher das Brauchtum stammt und warum der Fußball am Boxing Day so wichtig ist.