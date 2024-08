Kalenderblatt: Was geschah am 28. August?

Was geschah am 28. August?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. August 2024

Namenstag

Augustinus, Elmar, Joachima

Historische Daten

2022 - In einem niederländischen Ort bei Rotterdam endet ein Grillfest in einer Katastrophe mit sechs Toten. Ein Lastwagen kommt von einem Deich ab und fährt in die rund 60 Feiernden.

2019 - Die britische Königin Elizabeth II. verfügt auf Ersuchen von Premierminister Boris Johnson eine Zwangspause des Unterhauses bis Mitte Oktober. Im Streit über den Brexit will Johnson so seinen Plan für einen Austritt des Landes aus der EU am 31. Oktober retten. Tausende Menschen protestieren.

2014 - Die Nato wirft Russland eine Militärintervention in der Ukraine vor. Mehr als 1.000 Soldaten mit schweren Waffen seien in die umkämpfte Ostukraine geschickt worden. Russland weist die Vorwürfe zurück.

1999 - Nach mehr als 13 Jahren ununterbrochener Nutzung verlässt die letzte Besatzung die russische Raumstation "Mir" und kehrt auf die Erde zurück.

1949 - Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung wird in der Frankfurter Paulskirche gegründet.

Geburtstage

1974 - Carsten Jancker (50), deutscher Fußballspieler, FC Bayern München 1996-2002, 33 Einsätze für die deutsche Nationalmannschaft

1969 - Jason Priestley (55), kanadischer Schauspieler (TV-Serie "Beverly Hills 90210")

1954 - Gabriele Wetzko (70), deutsche Schwimmerin, vier Goldmedaillen für die DDR bei den Europameisterschaften 1970

1749 - Johann Wolfgang von Goethe, deutscher Dichter ("Faust", "Die Leiden des jungen Werther"), gest. 1832

Todestage

1959 - Bohuslav Martinu, tschechischer Komponist ("Das Gilgamesch-Epos", Oratorium), geb. 1890