Kalenderblatt: Was geschah am 26. September?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. September 2025

Namenstag

Damian, Eugenia

Historische Daten

2010 - Bei einem Busunglück am Schönefelder Kreuz nahe Berlin kommen 14 Menschen ums Leben. Ein polnischer Reisebus war von einem Auto gerammt worden und gegen einen Brückenpfeiler geprallt.

1980 - Beim Bombenanschlag eines Rechtsextremisten werden auf dem Münchner Oktoberfest 13 Menschen getötet und mehr als 200 zum Teil schwer verletzt.

1960 - Beim ersten TV-Duell zweier US-Präsidentschaftskandidaten treffen der Republikaner Richard Nixon und der Demokrat John F. Kennedy aufeinander. Nixon ist schlecht rasiert, sieht abgespannt und nervös aus. Kennedy ist braun gebrannt, wirkt ruhig und gefasst. Kennedy gewinnt das Duell und die Wahl.

1955 - Die Volkskammer beschließt das Gesetz über Staatswappen und Staatsflagge der DDR. Das Wappen besteht aus Hammer, Zirkel und Ährenkranz. Als Flagge wird zunächst wie in der Bundesrepublik Schwarz-Rot-Gold verwendet. Hammer, Zirkel und Ährenkranz kommen erst 1959 hinzu.

1815 - Preußen, Russland und Österreich schließen die "Heilige Allianz" gegen liberale und demokratische Bewegungen in Europa.

Geburtstage

1965 - Petro Poroschenko (60), ukrainischer Politiker, Staatspräsident 2014-2019

1955 - Richy Müller (70), deutscher Schauspieler ("Die große Flatter", "Tatort")

1945 - Bryan Ferry (80), britischer Popsänger und -musiker, Sänger der Popgruppe Roxy Music ("Avalon")

1930 - Fritz Wunderlich, deutscher Sänger, gilt als einer der größten Tenöre seiner Zeit, gest. 1966

Todestage

1940 - Walter Benjamin, deutscher Philosoph, Kritiker und Essayist ("Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit"), Suizid auf der Flucht vor den Nazis, geb. 1892