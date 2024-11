Kalenderblatt: Was geschah am 26. November?

Was geschah am 26. November?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. November 2024

Namenstag

Johannes, Konrad

Historische Daten

2023 - Formel-1-Weltmeister Max Verstappen gewinnt in Abu Dhabi das Saisonfinale. Der niederländische Red-Bull-Pilot ist nun in der Bestenliste mit insgesamt 54 Grand-Prix-Erfolgen Dritter nach Lewis Hamilton (103) und Michael Schumacher (91).

2009 - Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Wolfgang Schneiderhan, tritt wegen eines Luftangriffs in Afghanistan zurück. Bei dem von der Bundeswehr angeordneten Angriff waren bis zu 142 Menschen getötet oder verletzt worden.

2004 - Ein halbes Jahr nach Beginn einer Briefbomben-Serie in Bayern nimmt sich der 22-jährige Attentäter durch eine Gasexplosion das Leben. Kurz zuvor war ein Serien-Gentest an 2.300 Männern in seinem Heimatort Hutthurm (Landkreis Passau) angelaufen.

1999 - Niedersachsens Ministerpräsident Gerhard Glogowski tritt nach nur 13 Monaten im Amt wegen der ihm vorgeworfenen Annahme finanzieller Begünstigungen zurück.

1924 - Die Mongolische Volksrepublik wird proklamiert. Sie ist politisch und wirtschaftlich eng an die Sowjetunion gebunden.

Geburtstage

1964 - Vreni Schneider (60), Schweizer Skifahrerin, Weltmeisterin 1987, 1989 und 1991, Siegerin im Gesamtweltcup 1989, 1994 und 1995

1959 - Uwe Neuhaus (65), deutscher Fußballtrainer (Union Berlin, Dynamo Dresden, Arminia Bielefeld)

1939 - Tina Turner, amerikanische Popsängerin ("We Don't Need Another Hero", "Private Dancer"), gest. 2023

1909 - Eugène Ionesco, französischer Dramatiker ("Die kahle Sängerin", "Die Stühle", "Die Nashörner", "Der König stirbt"), gest. 1994

Todestage

1944 - Florence Foster Jenkins, amerikanische Sängerin, New Yorker High-Society-Dame, Mäzenin, bekannt für ihren schlechten Gesang, geb. 1868