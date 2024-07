Kalenderblatt: Was geschah am 26. Juli?

Was geschah am 26. Juli?

1 Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.











Link kopiert

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. Juli 2024

Namenstag

Anna, Christiane, Gloria, Joachim

Historische Daten

2023 - Im afrikanischen Staat Niger wird der gewählte Präsident Mohamed Bazoum von Militärs festgesetzt und für entmachtet erklärt. Die Putschisten setzen die Verfassung außer Kraft und lösen alle verfassungsmäßigen Institutionen auf.

2009 - Der Schwimmer Paul Biedermann aus Halle/Saale wird überraschend Weltmeister über 400 Meter Freistil. Er gewinnt das Finale bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Rom in der Weltrekordzeit von 3:40,07 Minuten.

1999 - Als erster ranghoher Palästinenser-Vertreter besucht der Parlamentspräsident Ahmed Kurie (Abu Ala) das israelische Parlament.

1994 - Wegen zu hoher Ozonwerte werden erstmals in der Bundesrepublik Geschwindigkeitsbegrenzungen wegen des so genannten Sommer-Smogs in Hessen verhängt.

1984 - Zum zweiten Mal in der Geschichte des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) wird in Los Angeles mit Berthold Beitz ein Deutscher in das Amt eines Vizepräsidenten gewählt. 1972 bis 1976 hatte Willi Daume diese Position inne.

Geburtstage

1964 - Sandra Bullock (60), amerikanische Schauspielerin ("Speed", "Gravity", Oscar als beste Hauptdarstellerin in "Blind Side - Die große Chance" 2010)

1959 - Kevin Spacey (65), amerikanischer Schauspieler (TV-Serie "House of Cards", Oscar als bester Nebendarsteller in "Die üblichen Verdächtigen", 1996, und als bester Hauptdarsteller in "American Beauty", 2000)

1954 - Mareike Carrière, deutsche Schauspielerin (TV-Serie "Großstadtrevier"), gest. 2014

1949 - Roger Taylor (75), britischer Musiker, Gründungsmitglied, Komponist und Schlagzeuger der Band Queen ("We Are the Champions")

Todestage

2023 - Martin Walser, deutscher Schriftsteller ("Das Schwanenhaus", "Ein fliehendes Pferd"), Friedenspreis des deutschen Buchhandels 1998, geb. 1927