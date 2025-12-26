Kalenderblatt: Was geschah am 26. Dezember?

1 Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.











Link kopiert

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. Dezember 2025

Namenstag

Stephan

Historische Daten

2014 - Russland fasst angesichts der Spannungen mit dem Westen seine Militärdoktrin neu. Demnach stuft Moskau jetzt den Konflikt in der Ukraine und die Nato-Osterweiterung als Gefahr für die eigene Sicherheit ein.

2012 - Zwischen Peking und Guangzhou im Süden Chinas geht die mit 2.298 Kilometer bis dahin längste Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecke der Welt in Betrieb.

2004 - Ein Seebeben der Stärke 9,0 vor der indonesischen Insel Sumatra löst gewaltige Flutwellen - Tsunamis - aus, die die Küsten des Indischen Ozeans verheeren. Etwa 230.000 Menschen kommen ums Leben, darunter auch 552 Deutsche.

1990 - Die jugoslawische Teilrepublik Slowenien erklärt ihre Unabhängigkeit.

1952 - Erstmals wird ein Fußballspiel live im Fernsehen vom damaligen NWDR übertragen: das Pokalspiel FC St. Pauli - Hamborn 07.

Geburtstage

1962 - Volker Kutscher (63), deutscher Journalist und Schriftsteller (Romane rund um Kommissar Gereon Rath, Grundlage für TV-Serie "Babylon Berlin")

1955 - Ulrich Meyer (70), deutscher Fernsehjournalist (Moderation des TV-Magazins "Akte" bei Sat.1. 1995-2016)

1943 - Richard Schröder (82), deutscher Theologe, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Nationalstiftung 2003-2018, Fraktionsvorsitzender der SPD in der letzten Volkskammer der DDR 1990

1925 - Georg Buschner, deutscher Fußballtrainer, Cheftrainer der DDR-Fußball-Nationalmannschaft bei 115 Länderspielen, gest. 2007

Todestage

1890 - Heinrich Schliemann, deutscher Kaufmann und Altertumsforscher, entdeckt 1873 in der heutigen Westtürkei den von ihm so bezeichneten "Schatz des Priamos", benannt nach dem mythischen König von Troja, geb. 1822