Kalenderblatt: Was geschah am 25. Oktober?

Was geschah am 25. Oktober?

Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Oktober 2024

Namenstag

Chrysanth, Daria, Krispin

Historische Daten

2023 - Ein US-Reservesoldat erschießt im US-Bundesstaat Maine 18 Menschen. Der Schütze hatte in einem Freizeitzentrum und Grillrestaurant in Lewiston das Feuer eröffnet. Zwei Tage später findet die Polizei seine Leiche in einem Wohnwagen. Der Mann hatte Suizid begangen.

2019 - Australiens bekanntester Berg, der Uluru (früher: Ayers Rock), darf nicht mehr betreten werden. Die Verwaltung des Nationalparks kommt damit Bitten der Aborigines-Ureinwohner nach. Für sie ist der rot schimmernde Berg heiliges Gelände.

2004 - Nach innerparteilichen Kämpfen kündigt der baden-württembergische Ministerpräsident Erwin Teufel seinen vorzeitigen Rücktritt zum 19. April 2005 an.

1984 - Bundestagspräsident Rainer Barzel (CDU) tritt nach Auseinandersetzungen über eine angebliche Verstrickung in die Flick-Parteispendenaffäre von seinem Amt zurück.

1979 - Die ersten Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 werden in München vom Hersteller Krauss-Maffei an die Bundeswehr übergeben.

Geburtstage

1984 - Katy Perry (40), amerikanische Popsängerin und Songschreiberin ("I Kissed a Girl", "Hot N Cold")

1964 - Nicole (60), deutsche Schlagersängerin, gewann 1982 mit "Ein bisschen Frieden" den Grand Prix Eurovision de la Chanson (Eurovision Song Contest)

1949 - Katharina Trebitsch (75), deutsche Film- und Fernsehproduzentin ("Die Bertinis", ARD-Krimireihe "Commissario Laurenti", "Bella Block")

1944 - Jon Anderson (80), britischer Rockmusiker, Sänger der Gruppe Yes ("Owner of a Lonely Heart") 1968-2008

Todestage

1994 - Eberhard Günther, deutscher Jurist, Präsident des Bundeskartellamtes 1958-1976, geb. 1911