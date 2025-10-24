Kalenderblatt: Was geschah am 24. Oktober?

1 Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.











Link kopiert

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. Oktober 2025

Namenstag

Antonius Maria

Historische Daten

1990 - Der Bundestag verabschiedet das Embryonenschutzgesetz, das die künstliche Veränderung menschlicher Keimbahnzellen (Eizellen und Samen) verbietet. Das Gesetz tritt am 1. Januar 1991 in Kraft.

1950 - In Berlin erklingt erstmals die Freiheitsglocke. Die Nachbildung der legendären "Liberty Bell", die 1776 die Unabhängigkeit der USA einläutete, war ein Geschenk der USA an die West-Berliner.

1945 - Die Charta der Vereinten Nationen tritt in Kraft. Dieser Tag wird als Gründungsdatum zum "Tag der Vereinten Nationen" erklärt.

1945 - In Oslo wird der norwegische Nazi-Führer Vidkun Quisling wegen Hochverrats hingerichtet. Er hatte im Zweiten Weltkrieg eine von den deutschen Besatzern abhängige Regierung geführt.

1795 - Das Königreich Polen hört mit der dritten polnischen Teilung auf zu existieren. Russland, Österreich und Preußen übernehmen die Herrschaft über ein Restterritorium, das nach Teilungen von 1772 und 1773 übrig geblieben war.

Geburtstage

1990 - Ilkay Gündogan (35), deutscher Fußballspieler (Borussia Dortmund, Manchester City), Kapitän der Nationalmannschaft 2023-2024

1985 - Wayne Rooney (40), britischer Fußballspieler, englischer Nationalspieler 2003-2017

1980 - Jan Hartmann (45), deutscher Schauspieler ("Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Kreuzfahrt ins Glück")

1960 - Christoph Schlingensief, deutscher Film- und Theaterregisseur (Deutschlandtrilogie "100 Jahre Adolf Hitler", "Das deutsche Kettensägenmassaker", "Terror 2000"), gest. 2010

Todestage

2005 - Rosa Parks, amerikanische Bürgerrechtlerin, wurde wegen ihrer Weigerung, in einem Bus ihren Sitz für einen Weißen zu räumen, festgenommen und löste damit einen mehr als einjährigen Boykott der Busgesellschaft durch die afroamerikanische Bevölkerung aus, an deren Spitze sich der damals noch unbekannte Pastor Martin Luther King setzte, geb. 1913