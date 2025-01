Kalenderblatt: Was geschah am 24. Januar?

Was geschah am 24. Januar?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.











Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. Januar 2025

Namenstag

Franz

Historische Daten

2024 - Das russische Verteidigungsministerium meldet den Absturz einer Maschine vom Typ Iljuschin Il-76 im Gebiet Belgorod. Alle 74 Insassen seien ums Leben gekommen, darunter 65 ukrainische Soldaten auf dem Weg zu einem Gefangenenaustausch. Russland und die Ukraine schieben sich gegenseitig die Schuld für den Absturz zu.

2020 - Das neue Coronavirus hat Europa erreicht: In Frankreich gibt es erste Nachweise.

2000 - ProSieben-Chef Georg Kofler gibt in München den Startschuss für den neuen Nachrichtensender N24.

1995 - In einer Erklärung zum 50. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz bekennen die katholischen Bischöfe in Deutschland eine Mitverantwortung der Kirche am Antisemitismus.

1935 - In Richmond (US-Bundesstaat Virginia) kommt probeweise erstmals Dosenbier auf den Markt.

Geburtstage

1965 - Robin Dutt (60), deutscher Fußballtrainer (SC Freiburg, Bayer Leverkusen, Werder Bremen)

1950 - Daniel Auteuil (75), französischer Schauspieler ("Mein bester Freund", "Diebe der Nacht", "Ein Herz im Winter")

1940 - Joachim Gauck (85), deutscher Politiker, Bundespräsident 2012-2017, Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen der DDR 1990-2000

1895 - Eugen Roth, deutscher Schriftsteller ("Ein Mensch", "Die Frau in der Weltgeschichte"), gest. 1976

Todestage

1965 - Winston Churchill, britischer Politiker, Premierminister 1940-1945 und 1951-1955, Literaturnobelpreis 1953, geb. 1874