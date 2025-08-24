Kalenderblatt: Was geschah am 24. August?

1 Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.











Link kopiert

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. August 2025

Namenstag

Amadeus, Bartholomäus

Historische Daten

2015 - Es wird bekannt, dass die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in der zentralsyrischen Stadt Palmyra den rund 2000 Jahre alten Tempel Baal Schamin zerstört hat. Unklar ist das genaue Datum der Zerstörung. Palmyras Ruinen aus den ersten Jahrhunderten nach Christus gehören zum Unesco-Weltkulturerbe.

1995 - Microsoft veröffentlicht das neue Betriebssystem Windows 95 und verkauft in den ersten fünf Wochen sieben Millionen Exemplare.

1990 - Das erste "Wacken Open Air" Heavy Metal Festival beginnt in Schleswig-Holstein.

1930 - Ein Astrologe sagt der damals neugeborenen Prinzessin Margaret im britischen Sunday Express die Zukunft voraus. Die Zeilen gelten als erstes Zeitungshoroskop.

410 - Erstmals seit fast 800 Jahren wird Rom von fremden Truppen erobert. Die Westgoten unter König Alarich besetzen und plündern die Stadt.

Geburtstage

1970 - Michael Roth (55), deutscher Politiker (SPD), Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt 2013-2021, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages 2021-2025

1965 - Marlee Matlin (60), amerikanische Schauspielerin, Oscar als beste Hauptdarstellerin in "Gottes vergessene Kinder" (1986)

1956 - Nina Ruge (69), deutsche Fernsehjournalistin und Moderatorin ("heute journal", Magazin "Leute heute")

1948 - Jean Michel Jarre (77), französischer Musiker und Komponist ("Oxygène", "Equinoxe", "Metamorphoses")

Todestage

2020 - Wolfgang Uhlmann, deutscher Schachspieler, erfolgreichster Spieler der DDR, rückte bis auf Position acht der Weltrangliste, geb. 1935