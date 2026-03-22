Kalenderblatt: Was geschah am 22. März?

1 Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.











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Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. März 2026

Namenstag

Lea

Historische Daten

2024 - Nach wochenlangen Spekulationen berichtet Prinzessin Kate, die Frau des britischen Thronfolgers William, in einer Videobotschaft, dass sie nach einer Bauchoperation im Januar eine Krebsdiagnose erhalten habe. Sie werde nun vorsorglich mit einer Chemotherapie behandelt.

2016 - In Brüssel töten drei islamistische Selbstmord-Attentäter in einem U-Bahnhof im Europaviertel und am Flughafen Zaventem insgesamt 32 Menschen. Die Terrormiliz Islamischer Staat bekennt sich zu dem Terrorakt in Belgien. Die Schuldsprüche erfolgen im Juli 2023.

2011 - Israels Ex-Präsident Mosche Katzav wird vom Tel Aviver Bezirksgericht wegen Vergewaltigung und sexueller Belästigung zu sieben Jahren Gefängnis, zwei weiteren Jahren Haft auf Bewährung sowie einer Entschädigung von umgerechnet 25.000 Euro verurteilt.

1991 - Die beiden Gladbecker Geiselgangster Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski werden vom Landgericht Essen zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt.

1876 - In Berlin Mitte wird die nach Entwürfen von August Stüler errichtete Nationalgalerie (heute Alte Nationalgalerie) eröffnet.

Geburtstage

1996 - Jonas Dassler (30), deutscher Schauspieler, "Der goldene Handschuh", Das schweigende Klassenzimmer

1976 - Reese Witherspoon (50), amerikanische Schauspielerin (Oscar als beste Hauptdarstellerin in "Walk the line", 2005),

1966 - Max Richter (60), britischer Komponist (Oscarnominierungen für seine Filmmusiken zu "Hamnet", "Waltz with Bashir", Album "Sleep")

1931 - William Shatner (95), kanadischer Schauspieler (Rolle des Captain Kirk in der Fernsehserie "Raumschiff Enterprise" und den Kinofilmen der "Star Trek"-Reihe)

Todestage

2001 - William Hanna, amerikanischer Cartoonist und Animationsfilmer ("Familie Feuerstein", "Tom & Jerry"), geb. 1910