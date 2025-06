Kalenderblatt: Was geschah am 22. Juni?

Was geschah am 22. Juni?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. Juni 2025

Namenstag

Albin, Eberhard, John, Sighild, Thomas

Historische Daten

2005 - Jürgen Rüttgers ist neuer Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Der Düsseldorfer Landtag wählt den CDU-Politiker zum Nachfolger von Peer Steinbrück (SPD).

1990 - In Berlin wird der alliierte Kontrollpunkt Checkpoint Charlie in Anwesenheit der Außenminister der vier Siegermächte und beider deutscher Staaten abgebaut.

1980 - Die Bundesrepublik wird in Rom zum zweiten Mal Fußball-Europameister. Im Finale gegen Belgien erzielt Horst Hrubesch das 1:0 per Fuß und das 2:1-Siegtor per Kopf.

1950 - Der Bremer Autobauer Borgward bringt den Kleinwagen Lloyd 300, den "Leukoplastbomber", auf den Markt. Der Spitzname entstand durch die Holzkarosserie mit einer Bespannung aus Filz und Kunstleder, das damals an Heftpflaster erinnerte.

1865 - Die erste Pferde-Straßenbahn Deutschlands startet ihren Betrieb zwischen dem Brandenburger Tor in Berlin und dem damals noch selbstständigen Charlottenburg.

Geburtstage

1975 - Andreas Klöden (50), deutscher Radrennfahrer, Gesamtzweiter 2004 und 2006 bei der Tour de France

1950 - Fritz von Thurn und Taxis (75), österreichisch-deutscher Sportmoderator, langjähriger Sportkommentator beim Bayerischen Rundfunk

1945 - Rainer Brüderle (80), deutscher Politiker (FDP), Bundesminister für Wirtschaft und Technologie 2009-2011

1910 - Konrad Zuse, deutscher Wissenschaftler und Erfinder, konstruiert die erste programmgesteuerte Rechenmaschine der Welt ("Z1"), gest. 1995

Todestage

2015 - Gabriele Wohmann, deutsche Schriftstellerin ("Die Bütows", "Schön und gut"), Mitglied der Gruppe 47, geb. 1932