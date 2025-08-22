Kalenderblatt: Was geschah am 22. August?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. August 2025
Namenstag
Sigfrid
Historische Daten
1990 - Die beiden deutschen Staaten erklären in Genf den Verzicht des künftig vereinten Deutschland auf atomare, biologische und chemische
Waffen.
1950 - Bundesinnenminister Gustav Heinemann (CDU) beauftragt die Einrichtung einer Hilfsorganisation für den Zivil- und Katastrophenschutz. Der Tag gilt als Gründungsdatum des Technischen Hilfswerks (THW).
1920 - Mit einer Aufführung von Hugo von Hofmannsthals "Jedermann" werden die ersten Salzburger Festspiele eröffnet.
1910 - Die von japanischen Truppen besetzte koreanische Halbinsel wird formell von Japan annektiert.
1485 - Heinrich Tudor aus dem Haus Lancaster beendet durch seinen Sieg über den englischen König Richard III. die "Rosenkriege" zwischen den Häusern Lancaster und York.
Geburtstage
1995 - Dua Lipa (30), britisch-albanische Popsängerin ("Houdini", "Don't Start Now"), mehrfache Grammy- und Brit-Award-Gewinnerin
1945 - Wolf Roth (80), deutscher Schauspieler ("Fleisch", "Das Erbe der Guldenburgs")
1935 - Annie Proulx (90), US-amerikanische Schriftstellerin ("Schiffsmeldungen", "Brokeback Mountain")
1935 - Hansgünther Heyme (90), deutscher Theaterregisseur, Intendant der Ruhrfestspiele Recklinghausen 1991-2003
Todestage
2022 - Theo Sommer, deutscher Journalist, Chefredakteur 1973-1992 und Herausgeber 1992-2000 der Wochenzeitung "Die Zeit", geb. 1930